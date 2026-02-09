В Петербурге выставили на продажу старинную усадьбу Хрущева Усадьбу благотворителя Ивана Хрущева выставили на продажу в Санкт-Петербурге

Усадьбу благотворителя Ивана Хрущева выставили на продажу в Санкт-Петербурге, сообщило издание «Деловой Петербург». Два здания были построены в XIX веке и сейчас считаются объектами культурного наследия.

Два дома находятся на углу Санкт–Петербургского проспекта и Правленской улицы. Постройки общей площадью примерно 470 квадратных метров прошли реновацию в 2008-2009 годах. Аукцион по усадьбе пройдет в конце текущей недели, начальная цена лота составляет 69,2 млн рублей.

