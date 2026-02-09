Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:41

В Петербурге выставили на продажу старинную усадьбу Хрущева

Усадьбу благотворителя Ивана Хрущева выставили на продажу в Санкт-Петербурге

Санкт–Петербургский проспект Санкт–Петербургский проспект Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Усадьбу благотворителя Ивана Хрущева выставили на продажу в Санкт-Петербурге, сообщило издание «Деловой Петербург». Два здания были построены в XIX веке и сейчас считаются объектами культурного наследия.

Два дома находятся на углу Санкт–Петербургского проспекта и Правленской улицы. Постройки общей площадью примерно 470 квадратных метров прошли реновацию в 2008-2009 годах. Аукцион по усадьбе пройдет в конце текущей недели, начальная цена лота составляет 69,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что легендарный болид Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в «Формуле-1», был продан на аукционе. За автомобиль, на котором пилот выиграл Гран-при Бельгии в 1992 году, заплатили более €5 млн (455 млн рублей). Стартовая цена лота составляла €8,5 млн (774 млн рублей), однако итоговая сумма продажи оказалась значительно ниже.

До этого стало известно, что Верховный суд Российской Федерации окончательно отказался пересматривать конфискацию аэропорта Домодедово в пользу государства. Жалоба бизнесмена Дмитрия Каменщика в Арбитражный суд Московской области была возвращена без рассмотрения из-за формальной ошибки в документах.

Россия
Санкт-Петербург
продажи
недвижимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин сообщил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.