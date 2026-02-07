Легендарный болид Шумахера продали за бесценок

Легендарный болид Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в «Формуле-1», продан на аукционе, сообщает Yahoo Sports. За автомобиль, на котором пилот выиграл Гран-при Бельгии в 1992 году, заплатили более €5 млн (455 млн рублей).

Стартовая цена лота составляла €8,5 млн (774 млн рублей), однако итоговая сумма продажи оказалась значительно ниже. Сейчас Михаэль Шумахер делит с Льюисом Хэмилтоном рекорд по количеству чемпионских титулов в истории королевских автогонок — на его счету 91 победа.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Михаэля Шумахера улучшается. Семикратный чемпион мира больше не прикован к постели после травмы, полученной в 2013 году. Теперь он передвигается в инвалидном кресле. Тем не менее Шумахер находится под постоянным медицинским наблюдением в своем особняке на Майорке.

Позднее экс-директор команды «Формулы-1» Оксана Косаченко заявила, что новости о состоянии Шумахера требуют официального подтверждения. По ее словам, семья гонщика всегда строго охраняла информацию о его здоровье, поэтому подобные сообщения могут рождаться «из воздуха».