06 ноября 2025 в 03:36

Ночное небо Москвы озарила таинственная вспышка

Жители Москвы и области наблюдали в небе яркий болид

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Яркий болид наблюдали жители Москвы и области около 22:35 по мск, передает RT. Небесное тело бесшумно сгорело в атмосфере, это зафиксировали видеорегистраторы.

Очевидцы предположили, что наблюдаемый объект мог быть метеором или космическим мусором. Отмечается, что явление отличалось интенсивным свечением и быстрым исчезновением.

Ранее ночью 27 октября странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит. На опубликованных кадрах виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо.

До этого сообщалось, что недавно обнаруженный квазиспутник Земли 2025 PN7 может оказаться фрагментом советской космической программы. Объект, первоначально принятый за естественное небесное тело, на самом деле — остаток аппарата «Зонд-1».

Кроме того, российские ученые зарегистрировали мощную солнечную вспышку класса X1.8. Данное явление стало первым событием подобной интенсивности за последние пять месяцев. Отмечается, что она началась в 20:15 мск.

болиды
Москва
Московская область
космос
