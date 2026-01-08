Аэропорт курортного города закрыл небо

Атака США на Венесуэлу
Аэропорт города Сочи в Краснодарском крае ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи: введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

До этого выяснилось, что авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Как уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 7 января в 22:40 по местному времени (15:40 мск).

Также стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

