Раскрыта судьба самолета, готовившегося к экстренной посадке в Нярьян-Маре Летевший в Уфу самолет успешно сел в Нарьян-Маре после технической проблемы

Самолет, выполнявший рейс из Нарьян-Мара в Уфу, благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Борт приземлился в 13:03 по московскому времени (совпадает с местным).

Посадка в 13:03 мск, — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что летевший в Уфу самолет экстренно вернется в аэропорт вылета в Нарьян-Маре. Причиной стала техническая неисправность.

До этого самолет, следовавший из Шаннона в Бостон, совершил экстренную посадку из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Преступление в отношении подростка совершил ее сосед, 58-летний пассажир. В Шанноне подозреваемый был задержан полицией.

Прежде пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку. По информации компании, борт приземлился во вьетнамском городе Ханой. При этом в самолете находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.