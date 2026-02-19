Зимняя Олимпиада — 2026
Ненецкого первокурсника арестовали за рисунок с Гитлером

В НАО суд арестовал на пять суток первокурсника за изображение Гитлера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нарьян-Марский городской суд в Ненецком автономном округе арестовал 18-летнего первокурсника на пять суток за рисунок с изображением Адольфа Гитлера, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Его признали виновным в демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

По данным издания, во время занятия молодой человек нарисовал фюрера с поднятой в нацистском приветствии рукой. Рисунок увидели другие учащиеся, что стало основанием для возбуждения административного дела.

В суде студент признал вину и раскаялся. Однако, как выяснилось, это не первое его привлечение к ответственности. Ранее он уже совершал административное правонарушение, подробности которого не уточняются. Суд учел этот факт при вынесении постановления.

Ранее жителя Волгограда арестовали после прогулок в плаще бундесвера. Мужчина носил погоны унтер-офицера времен Третьего рейха нацистской Германии. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики и назначили пять суток административного ареста. При этом сам он оспаривать обстоятельства нарушения не стал.

