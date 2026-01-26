Россиянина арестовали за прогулку в плаще немецкого офицера Жителя Волгограда арестовали после прогулок в плаще с нацистскими погонами

Жителя Волгограда арестовали после прогулок в плаще бундесвера, сообщили в объединенной пресс-службе судов области. Мужчина носил погоны унтер-офицера времен Третьего рейха нацистской Германии. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики.

Судом установлено, что 21 января Алексей Д. прогуливался по улице в Красноармейском районе Волгограда в немецком плаще бундесвера с погонами унтер-офицера времен Третьего рейха нацистской Германии, — говорится в сообщении.

Уточняется, что жителю Волгограда назначили пять суток административного ареста. При этом сам он оспаривать обстоятельства нарушения не стал.

Ранее жителя Красноярска арестовали после того, как он показал знакомому татуировку с нацистской символикой. 54-летний мужчина находился в гостях у знакомого. После принятия душа он вышел из ванной по пояс обнаженным, и приятель заметил на его правом плече татуировку. Суд назначил россиянину 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистских изображений.