Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 15:36

Россиянина арестовали за прогулку в плаще немецкого офицера

Жителя Волгограда арестовали после прогулок в плаще с нацистскими погонами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жителя Волгограда арестовали после прогулок в плаще бундесвера, сообщили в объединенной пресс-службе судов области. Мужчина носил погоны унтер-офицера времен Третьего рейха нацистской Германии. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики.

Судом установлено, что 21 января Алексей Д. прогуливался по улице в Красноармейском районе Волгограда в немецком плаще бундесвера с погонами унтер-офицера времен Третьего рейха нацистской Германии, — говорится в сообщении.

Уточняется, что жителю Волгограда назначили пять суток административного ареста. При этом сам он оспаривать обстоятельства нарушения не стал.

Ранее жителя Красноярска арестовали после того, как он показал знакомому татуировку с нацистской символикой. 54-летний мужчина находился в гостях у знакомого. После принятия душа он вышел из ванной по пояс обнаженным, и приятель заметил на его правом плече татуировку. Суд назначил россиянину 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистских изображений.

Волгоград
Волгоградская область
нацизм
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что могут делать коллекторские агентства
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.