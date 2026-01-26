Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:32

Россиянин получил 10 суток ареста после душа у приятеля

Жителя Красноярска арестовали за демонстрацию нацистской татуировки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жителя Красноярска арестовали после того, как он показал знакомому татуировку с нацистской символикой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистских изображений.

По данным издания, 54-летний мужчина в начале января находился в гостях у знакомого. После принятия душа он вышел из ванной по пояс обнаженным, и приятель заметил на его правом плече татуировку.

Знакомый мужчины обратился с заявлением в правоохранительные органы. В ходе разбирательства красноярец признал вину. Ленинский районный суд рассмотрел дело по статье о демонстрации экстремистской символики и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что волгоградские правоохранители арестовали уроженца иностранного государства, который рисовал на фасадах многоквартирных домов украинскую символику. По версии следствия, он может быть причастен к террористической деятельности. Правоохранители рассказали, что мужчина вступил в украинское военизированное объединение, признанное решением Верховного суда РФ террористической организацией. УФСБ также проводит проверку по поводу законности получения гражданства России иностранцем.

нацисты
символика
аресты
Красноярск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности ХНИЗ
Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО
MAX запустил функцию отложенного постинга
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.