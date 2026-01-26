Россиянин получил 10 суток ареста после душа у приятеля Жителя Красноярска арестовали за демонстрацию нацистской татуировки

Жителя Красноярска арестовали после того, как он показал знакомому татуировку с нацистской символикой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистских изображений.

По данным издания, 54-летний мужчина в начале января находился в гостях у знакомого. После принятия душа он вышел из ванной по пояс обнаженным, и приятель заметил на его правом плече татуировку.

Знакомый мужчины обратился с заявлением в правоохранительные органы. В ходе разбирательства красноярец признал вину. Ленинский районный суд рассмотрел дело по статье о демонстрации экстремистской символики и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

