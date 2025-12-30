Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:10

В России арестовали диверсанта, рисовавшего украинскую символику на домах

В Волгограде арестовали мужчину за нанесение украинской символики на дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Волгоградские правоохранители арестовали уроженца иностранного государства, который рисовал на фасадах многоквартирных домов украинскую символику, сообщили в ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России. По версии следствия, он может быть причастен к террористической деятельности.

УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность уроженца иностранного государства. <…> В ноябре этого года, выполняя задание представителя диверсионного формирования, гражданин РФ нанес 12 графических изображений с его символикой на фасады многоквартирных жилых домов и заборы в местах массового пребывания людей, — уточнили в органах.

Правоохранители рассказали, что мужчина вступил в украинское военизированное объединение, признанное решением Верховного суда РФ террористической организацией. УФСБ также проводит проверку по поводу законности получения гражданства России иностранцем.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину по обвинению в двух терактах на ж/д перегонах и покушении на поджог служебных автомобилей полиции. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца, пока идет следствие.

Волгоград
Украина
символика
диверсанты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.