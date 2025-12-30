В России арестовали диверсанта, рисовавшего украинскую символику на домах В Волгограде арестовали мужчину за нанесение украинской символики на дома

Волгоградские правоохранители арестовали уроженца иностранного государства, который рисовал на фасадах многоквартирных домов украинскую символику, сообщили в ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России. По версии следствия, он может быть причастен к террористической деятельности.

УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность уроженца иностранного государства. <…> В ноябре этого года, выполняя задание представителя диверсионного формирования, гражданин РФ нанес 12 графических изображений с его символикой на фасады многоквартирных жилых домов и заборы в местах массового пребывания людей, — уточнили в органах.

Правоохранители рассказали, что мужчина вступил в украинское военизированное объединение, признанное решением Верховного суда РФ террористической организацией. УФСБ также проводит проверку по поводу законности получения гражданства России иностранцем.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину по обвинению в двух терактах на ж/д перегонах и покушении на поджог служебных автомобилей полиции. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца, пока идет следствие.