Российские болельщики вынесли флаг РФ на трибуны Олимпиады в Италии На трибуне ОИ в Милане появился российский флаг во время выступления Гуменника

Российские болельщики пронесли государственный флаг на трибуны Олимпиады в Милане, передает РИА Новости. Это произошло во время выступления фигуриста Петра Гуменника, несмотря на действующий запрет.

Одна из болельщиц по имени Екатерина сообщила, что они проживают в Милане и приехали поддержать спортсмена всей семьей. Женщина также отметила, что они не боятся возможных проблем, так как уточнили ситуацию у работников арены.

Флаг был размещен на боковой трибуне ледового комплекса Milano Ice Skating Arena. Инициаторами акции стали члены семьи, постоянно проживающие в Италии.

Ранее российский сенатор Наталья Никонорова заявила: запрет приносить на олимпийские объекты национальные флаги стран, спортсмены которых будут выступать в нейтральном статусе, подрывает доверие ко всему олимпийскому движению. По ее словам, спорт, в котором нет универсальных правил для каждого участника, перестает объединять людей.

До этого стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.