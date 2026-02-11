Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 00:44

Российские болельщики вынесли флаг РФ на трибуны Олимпиады в Италии

На трибуне ОИ в Милане появился российский флаг во время выступления Гуменника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские болельщики пронесли государственный флаг на трибуны Олимпиады в Милане, передает РИА Новости. Это произошло во время выступления фигуриста Петра Гуменника, несмотря на действующий запрет.

Одна из болельщиц по имени Екатерина сообщила, что они проживают в Милане и приехали поддержать спортсмена всей семьей. Женщина также отметила, что они не боятся возможных проблем, так как уточнили ситуацию у работников арены.

Флаг был размещен на боковой трибуне ледового комплекса Milano Ice Skating Arena. Инициаторами акции стали члены семьи, постоянно проживающие в Италии.

Ранее российский сенатор Наталья Никонорова заявила: запрет приносить на олимпийские объекты национальные флаги стран, спортсмены которых будут выступать в нейтральном статусе, подрывает доверие ко всему олимпийскому движению. По ее словам, спорт, в котором нет универсальных правил для каждого участника, перестает объединять людей.

До этого стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.

олимпиады
флаги
Петр Гуменник
символика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не родись красивой», развод, госпитализация: где сейчас Нелли Уварова
Детей на Украине будут эвакуировать без согласия родителей
«Вторая Украина»: политики в Финляндии высказались о будущем своей страны
Стали известны результаты Гуменника после короткой программы на Олимпиаде
Брак с Топаловым, «покушение» на убийство: как живет Регина Тодоренко
Российский аэропорт перестал принимать самолеты
Российские болельщики вынесли флаг РФ на трибуны Олимпиады в Италии
«Это благо»: энергетик о последствиях снижения добычи нефти в США
Стало известно, как Россия и Китай исполняют лунное соглашение
Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета
Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ
Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Мирные жительницы госпитализированы из-за атаки ВСУ на российский регион
Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали
«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ
Пособница Эпштейна отказалась давать показания Конгрессу США
«Воскресший вопреки»: Кадыров опубликовал видео со своим сыном
«Гусары, молчать!»: Захарова рассказала, что ждет список требований ЕС к РФ
Экс-советник Путина предсказал блокировку Telegram в России
Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.