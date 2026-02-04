В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде

Запрет приносить на олимпийские объекты национальные флаги стран, спортсмены которых будут выступать в нейтральном статусе, подрывает доверие ко всему олимпийскому движению, заявила российский сенатор Наталья Никонорова. По ее словам, спорт, в котором нет универсальных правил для каждого участника, перестает объединять людей, передает ТАСС.

Подобные решения размывают доверие к олимпийскому движению. Спорт, лишенный правил, единых для всех, и преследующий какие-либо политические цели, перестает выполнять свою объединяющую функцию, — отметила Никонорова.

Сенатор обратила внимание, что этот запрет — еще одно решение, которое превращает спорт в политический инструмент. Она добавила, что такие инициативы пытаются подать как общее правило, однако ограничения уже вышли за рамки и стали касаться даже болельщиков.

Ранее стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.