Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:37

В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде

Никонорова: запрет приносить флаги на Олимпиаду подрывает доверие к турниру

Фото: Pierre Teyssot/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Запрет приносить на олимпийские объекты национальные флаги стран, спортсмены которых будут выступать в нейтральном статусе, подрывает доверие ко всему олимпийскому движению, заявила российский сенатор Наталья Никонорова. По ее словам, спорт, в котором нет универсальных правил для каждого участника, перестает объединять людей, передает ТАСС.

Подобные решения размывают доверие к олимпийскому движению. Спорт, лишенный правил, единых для всех, и преследующий какие-либо политические цели, перестает выполнять свою объединяющую функцию, — отметила Никонорова.

Сенатор обратила внимание, что этот запрет — еще одно решение, которое превращает спорт в политический инструмент. Она добавила, что такие инициативы пытаются подать как общее правило, однако ограничения уже вышли за рамки и стали касаться даже болельщиков.

Ранее стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.

Россия
Совфед
сенаторы
Наталья Никонорова
запреты
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США не смогли предоставить новых сведений о судьбе ДСНВ
«Попадут впросак»: политолог о судьбе Украины на переговорах в Абу-Даби
Верховный суд РФ подтвердил 13 лет колонии за попытку теракта
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.