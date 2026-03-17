Россиянам ответили, могут ли мошенники снять чужой самозапрет на кредиты Доцент Щербаченко: мошенники не могут сами снять чужой самозапрет на кредиты

У мошенников нет возможности самостоятельно снять чужой самозапрет на кредиты, рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он отметил, что аферисты могут заставить граждан обманом сделать это самостоятельно.

Либо рассказывают, что имеется серьезная ошибка, обнаружена ложная задолженность по кредитам, имеются какие-то проблемы по налоговой линии или от вашего имени совершены противоправные действия. Все сводится к тому, что для решения вопроса необходимо снять самозапрет на кредиты и займы, — рассказал Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что органы власти или банки никогда не попросят о таких действиях. По его словам, после таких просьб необходимо немедленно положить трубку.

