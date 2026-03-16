16 марта 2026 в 08:02

Владельцев iPhone предупредили о новой схеме мошенничества через Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владельцы iPhone и iPad в России стали целью киберпреступников, использующих поддельные версии Telegram, рассказали ТАСС в компании F6, специализирующейся на информационной безопасности. Так, злоумышленники разработали способ удаленной блокировки гаджетов с последующим вымогательством денег.

По словам специалистов, аферисты играют на слухах о скорой блокировке Telegram, предлагая пользователям скачать модифицированные версии приложения. В рекламе таких модов, получивших названия DarkGram, HoloGram, ToxicGram и другие, обещают бесплатный Premium-доступ, анонимность и прочие «бонусы».

Жертве предлагают установить программу, но предупреждают, что в официальном магазине AppStore ее нет, поэтому необходимо войти в чужой Apple ID. Пользователю передают логин и пароль, а после того как он привязывает устройство к сторонней учетной записи, злоумышленники мгновенно блокируют как сам аккаунт, так и телефон.

За возврат контроля над устройством у россиян требуют выкуп. Сумма варьируется от 10 до 60 тыс. рублей в зависимости от модели и стоимости iPhone. По данным экспертов, с 9 февраля по 5 марта жертвы подобных афер лишились в общей сложности 2,947 млн рублей.

Ранее интернет-мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой подростков просят фотографировать торговые центры и другие общественные места, после чего запугивают их угрозами терактов. Затем в схеме появляются люди, которые представляются сотрудниками силовых структур.

