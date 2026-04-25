25 апреля 2026 в 14:18

Telegram начал «убивать» батареи iPhone

SHOT: фоновый режим в Telegram активно разряжает батареи iPhone

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Фоновая работа мессенджера Telegram приводит к ускоренному разряду аккумуляторов iPhone, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом число обращений владельцев устройств Apple в сервисные центры выросло почти в два раза с начала месяца.

Уточняется, что мессенджер регулярно пытается обновлять данные, загружать сообщения и медиафайлы, а также синхронизироваться с серверами. Из-за существующих ограничений мессенджер может задействовать повышенные ресурсы устройства, что приводит к более интенсивному расходу энергии.

В результате аккумулятор нагревается сильнее и быстрее разряжается. На фоне этого пользователи стали чаще фиксировать снижение максимальной емкости батареи, в среднем на 2–4% за короткий промежуток времени.

Ранее журналисты сообщили, что россияне массово жалуются на неполадки с iPhone после установки обновления операционной системы iOS версии 26.4.1. По их данным, сотни смартфонов внезапно перестали работать, превратившись в «кирпичи». Граждане обращаются в сервисные центры с идентичными проблемами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

