Telegram начал «убивать» батареи iPhone

Фоновая работа мессенджера Telegram приводит к ускоренному разряду аккумуляторов iPhone, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом число обращений владельцев устройств Apple в сервисные центры выросло почти в два раза с начала месяца.

Уточняется, что мессенджер регулярно пытается обновлять данные, загружать сообщения и медиафайлы, а также синхронизироваться с серверами. Из-за существующих ограничений мессенджер может задействовать повышенные ресурсы устройства, что приводит к более интенсивному расходу энергии.

В результате аккумулятор нагревается сильнее и быстрее разряжается. На фоне этого пользователи стали чаще фиксировать снижение максимальной емкости батареи, в среднем на 2–4% за короткий промежуток времени.

Ранее журналисты сообщили, что россияне массово жалуются на неполадки с iPhone после установки обновления операционной системы iOS версии 26.4.1. По их данным, сотни смартфонов внезапно перестали работать, превратившись в «кирпичи». Граждане обращаются в сервисные центры с идентичными проблемами.