Мэрия Иркутска ответила местным жителям на жалобы о работе автобусов Мэрия Иркутска: автобус № 161 не вышел на маршрут из-за плохой дороги

В Иркутске автобус № 161 не вышел по плану на маршрут из-за плохой дороги, которая нуждается в ремонте, пишет Angarsky со ссылкой на мэрию города. Транспорт, следующий от Авиазавода до СНТ «Саяны», должен был начать работу уже 1 мая.

Представители мэрии уточнили, что специалисты из Ангарского округа выровняют проезжую часть с помощью грейдера. Сразу после этого автобус начнет возить пассажиров из города к дачам и наоборот.

Ранее жители города Зимы Иркутской области добились ремонта дороги на улице Победы спустя порядка 40 лет. Работы провели после того, как неравнодушные граждане обратились к губернатору региона Ивану Кобзеву.

До этого сообщалось, что в селе Дальняя Закора Иркутской области впервые за 20 лет проведут ремонт дороги. Один из местных жителей отметил, что ездить там невозможно из-за ям и отсутствия канав.