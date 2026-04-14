В селе Дальняя Закора в Приангарье впервые за 20 лет отремонтируют дорогу

В селе Дальняя Закора Иркутской области впервые за 20 лет проведут ремонт дороги, сообщает Angarsky. С жалобой на ее состояние к губернатору региона Игорю Кобзеву обратился один из местных жителей.

Дорогу вообще уже лет 20 не отсыпают, — рассказал сельчанин.

Мужчина отметил, что ездить по дороге невозможно из-за ям и отсутствия канав. В дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области пообещали направить грейдер для планировки проезжей части после оттаивания земли.

Ранее сообщалось, что жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по этой дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.