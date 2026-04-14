14 апреля 2026 в 11:44

В селе Дальняя Закора в Приангарье впервые за 20 лет отремонтируют дорогу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В селе Дальняя Закора Иркутской области впервые за 20 лет проведут ремонт дороги, сообщает Angarsky. С жалобой на ее состояние к губернатору региона Игорю Кобзеву обратился один из местных жителей.

Дорогу вообще уже лет 20 не отсыпают, — рассказал сельчанин.

Мужчина отметил, что ездить по дороге невозможно из-за ям и отсутствия канав. В дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области пообещали направить грейдер для планировки проезжей части после оттаивания земли.

Ранее сообщалось, что жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по этой дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.

Регионы
Иркутская область
Россия
дороги
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

