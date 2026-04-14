Директор ЗАЭС обозначил трудности ремонта линии энергоснабжения

Восстановление высоковольтной линии энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) «Днепровская» будет осложнено тем, что место повреждения находится над рекой Днепр, заявил директор станции Юрий Черничук. Он добавил, что и технически это сделать непросто, передает ТАСС.

Предпринимаются попытки организовать выполнение ремонтных работ на этой линии. К сожалению, эта работа связана с некоторыми трудностями. Трудности заключаются в том, что она проходит через воду на тот берег Днепра, на берег противника. И технически эта работа непростая. Для того чтобы ее реализовать, необходимы специальные силы, средства и люди, которые умеют эту работу делать, — сказал Черничук.

Ранее директор станции Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС отключилась последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». Он отметил, что подача электроэнергии была восстановлена в течение нескольких часов.

До этого Яшина сообщила, что обесточивание Энергодара не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС. Она добавила, что питание собственных нужд станции обеспечено по высоковольтной линии «Ферросплавная‑1». По словам Яшиной, в последнее время удары по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории стали высокоинтенсивными.