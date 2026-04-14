На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1», сообщил директор станции Юрий Черничук в комментарии РИА Новости. Он отметил, что подача электроэнергии была восстановлена в течение нескольких часов.

Отключилась единственная питающая Запорожскую АЭС линия электроснабжения. Причина была техническая, отключился выключатель на линии, — подчеркнул Черничук.

Ранее стало известно, что обстановка на ЗАЭС, которая подверглась ударам ВСУ, остается стабильно напряженной. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подтвердила, что радиационный фон находится в пределах нормы.

До этого Яшина сообщила, что обесточивание Энергодара не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС. Она добавила, что питание собственных нужд станции обеспечено по высоковольтной линии «Ферросплавная‑1». По словам Яшиной, в последнее время удары по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории стали высокоинтенсивными. Отключение города сказалось лишь на работе вспомогательных зданий и сооружений, расположенных в нем, пояснила она.