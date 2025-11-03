Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 19:06

В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей

Е1: жители Первоуральска сами отремонтировали дорогу после отказа властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами, пишет издание Е1.ru. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по этой дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.

До указанного момента производить ремонт участка дороги, по которому будет проходить вывоз материала, нецелесообразно, поскольку тяжелая техника неизбежно приведет к повторному разрушению дорожного покрытия. Данная информация неоднократно доводилась до жителей на встречах и в официальных сообщениях, — сообщали в администрации Первоуральска.

Ранее сообщалось, что дагестанское село Новокулей, где на ремонт дорожного полотна выделили более миллиарда рублей, оказалось отрезано от цивилизации из-за затопленных дорог. По информации канала, машины вязнут в огромных ямах, полных дождевой воды.

До этого заместитель главы администрации Иволгинского района Бурятии Оксана Дымбрылова был задержана с поличным при получении взятки. По данным источника, чиновница требовала с подрядчика откат в размере 10% от суммы, выделенной на ремонт дороги.

Россия
регионы
Свердловская область
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео
Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше
Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России
Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме
В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО
«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку»
«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника
Появились детали последнего дня жизни убитой в Армении чеченки
В Тамбове водитель автобуса выволок пенсионерку на улицу
Греки испугались электронных паспортов и начали протестовать
В Белоруссии предупредили Литву о последствиях закрытия границы
Опубликована аудиозапись таинственного послания «радиостанции Судного дня»
Политолог оценил возможности Украины наладить производство ракет
В Польше ужаснулись сумме, которую заплатит страна по долгам Украины
В Госдуме не поверили в сообщения об отказе Китая от российской нефти
В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей
«Горстка старушек»: властям Польши задали вопрос после депортации россиян
Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.