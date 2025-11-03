В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей Е1: жители Первоуральска сами отремонтировали дорогу после отказа властей

Жители города Первоуральска в Свердловской области отремонтировали дорогу своими силами, пишет издание Е1.ru. По их словам, они несколько лет просили об этом чиновников, но те отказывались, ссылаясь на то, что весной по этой дороге вновь поедут большегрузы из-за работ по ремонту плотины.

До указанного момента производить ремонт участка дороги, по которому будет проходить вывоз материала, нецелесообразно, поскольку тяжелая техника неизбежно приведет к повторному разрушению дорожного покрытия. Данная информация неоднократно доводилась до жителей на встречах и в официальных сообщениях, — сообщали в администрации Первоуральска.

