Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 8 декабря слушают босса-нову, идут на вечеринки с друзьями-художниками, запускают салют, изучают историю спецэффектов в кинематографе, смотрят любимые фильмы с актрисой Алисой Фрейндлих и ностальгируют по детству, вспоминая журнал «Ералаш». Кстати, еще сегодня можно почитать про «оптический театр». Где? Об этом и многом другом написал NEWS.ru. Все подробности — в материале ниже.

Памятные даты и исторические события 8 декабря

Сегодня очень важный праздник в нашей стране — День образования российского казначейства. Его история уходит корнями в период Древней Руси, когда появились хранители княжеской казны. Объединение земель потребовало новых подходов, и при Иване III возникли казенные дворы. Петр I в 1710 году учредил Счетную контору для контроля над налогами, а Екатерина II продолжила финансовые реформы. Ключевым стал манифест Александра I 1802 года о создании министерств, который упорядочил управление финансами. В 1821 году в составе Министерства финансов был образован департамент Государственного казначейства — центральное звено всей будущей системы, заложившее принципы единства бюджета и централизованного управления средствами.

После революции 1917 года дореволюционное казначейство было расформировано. Его функции перешли к вновь созданным Наркомату финансов и Народному банку РСФСР, которые впоследствии преобразовались в Министерство финансов СССР и Госбанк СССР. Возрождение казначейской системы в России произошло в 1992–1993 годах на основании указа президента и постановления правительства, учредивших Федеральное казначейство в структуре Минфина.

8 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие праздники отмечают 8 декабря еще? В некоторых странах сегодня отмечается День художника. При этом в ряде стран единой даты нет — его празднуют в разное время. Например, в России регионы выбирают свои дни, а многие предлагают отмечать 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо. И в этом есть своя магия — больше поводов поздравить творцов, наполняющих нашу жизнь красотой. Этот день посвящен не только профессионалам, но и всем, кто верит, что творчество делает жизнь ярче и добрее.

Необычные праздники и интересные факты

День путешественника во времени, отмечаемый 8 декабря, посвящен одной из самых захватывающих идей. Ее популярность началась с романа писателя Герберта Уэллса «Машина времени», задавшего тон всей научной фантастике. С тех пор перемещения во времени стали основой множества книг и фильмов, будоража воображение ученых и обычных людей. Праздник напоминает и об ответственности, как в произведении писателя Рэя Брэдбери «И грянул гром», где случайно раздавленная в прошлом бабочка меняет все будущее. Это день для размышлений о связи наших поступков со временем.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? Восьмой декабрьский день — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Именины и дни ангела сегодня

Сегодня именины празднует целое созвездие прекрасных имен. Поднимайте тосты за Александра и Василия, обнимайте Виктора и Григория, дарите улыбки Ивану и Илариону, шлите поздравления Клименту, Павлу и Петру, а также Симеону и Ярославу! И у Марии тоже сегодня личный праздник.

Какие праздники отмечают 8 декабря Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Этот день в истории: что произошло 8 декабря

Что отмечают сегодня в России? Восьмой день зимы в нашей стране — День фейерверков — праздник света и ярких эмоций. Говорят, что в этот день полвека назад на рынках начинали продавать первые хлопушки и бенгальские огни, создавая ту самую волшебную атмосферу предновогоднего ожидания. С тех пор фейерверки стали неотъемлемой частью наших главных праздников — от Нового года до Дня Победы, превращая каждое событие в незабываемое зрелище. Этот день — повод поблагодарить мастеров пиротехники, чье искусство создает в небе настоящую магию.

70 лет назад был утвержден один из самых узнаваемых символов в мире — флаг Европейского союза. Его эскиз, разработанный сотрудником аппарата Совета Европы Арсением Хайцем, представляет собой синее полотнище с кругом из 12 золотых звезд. Важно, что их число не связано с количеством стран, а символизирует совершенство, единство и гармонию, как 12 часов на циферблате.

Кто умер и родился 8 декабря

Эмиль Рейно, родившийся 8 декабря 1844 года, — истинный пионер анимации. Этот французский изобретатель и художник соединил волшебный фонарь с зоотропом, создав свой знаменитый «оптический театр». Его изобретение впервые позволило показывать удивительно плавные движущиеся рисунки не одному человеку, а целому залу, став главным предвестником будущего кинематографа.

Кто родился и умер 8 декабря Фото: Science Museum/PERB801838/Global Look Press

Какой сегодня день? В восьмой зимний день 1861 года родился режиссер, волшебник кино Жорж Мельес. Французский изобретатель и бывший иллюзионист перенес фокусы на пленку, став отцом спецэффектов. Уже в 1896 году он освоил стоп-кадр, покадровую съемку, двойную экспозицию и другие трюки, создавая на экране немыслимые миры. Его фильмы заложили основы кинематографического искусства.

С днем рождения сегодня поздравляем несравненную Алису Фрейндлих — легенду советского и российского театра и кино. Ее талант стал национальным достоянием. Она — живая душа великого БДТ и любимица миллионов кинозрителей. Кто из нас не смеялся и не плакал вместе с ее героинями? От остроумной Людмилы Прокофьевны до романтичной Ларисы Огудаловой — каждая ее роль стала бессмертной, войдя в золотой фонд нашего кино. Ее голос, ум и неподражаемая грация покорили не одно поколение.

Русский литератор и государственный деятель Дмитрий Дашков скончался в этот день 1839 года. Он вошел в историю как один из основателей знаменитого литературного кружка «Арзамас», который в начале XIX века боролся за обновление русского языка. По-другому его кружок назывался «Арзамасское общество безвестных людей». Последние годы жизни он возглавлял Министерство юстиции Российской империи.

Какой сегодня день 8 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Том Жобим умер 8 декабря 1994 года — бразильский композитор, чье имя стало синонимом музыкальной элегантности. Он — один из творцов стиля босса-нова, подарившего миру уникальное сочетание джаза, самбы и поэзии. Его песня «Довольно грустить» (1957) считается официальной точкой отсчета этого жанра.

24 года назад не стало Александра Хмелика. Он был советским писателем, подарившим стране один из главных символов детства — журнал «Ералаш», в создании которого он участвовал. Широкая известность пришла к нему раньше благодаря пьесе «Друг мой, Колька!», ставшей хитом в Центральном детском театре и честно говорившей с подростками о важном. Его творчество соединило литературу, театр и кино, создав мир, понятный и смешной для нескольких поколений.