«Бриз моря»: салат с креветками и авокадо — и чуть-чуть цитруса

Салат «Бриз моря» с цитрусовым настроением отлично подойдет на праздничный ужин. Для начала очищаем 300 г королевских креветок, обжариваем их на сливочном масле с чесноком до румяности. Руками рвем пучок салата айсберг. Перфекционистов, конечно, не заставляем!

Добавляем в салат с креветками мякоть двух спелых авокадо, нарезанных небрежными дольками. Сюда же — горсть руколы для пикантной остроты и половинку красного лука, нашинкованного полукольцами. Готовим заправку: смешиваем сок лайма, оливковое масло, чайную ложку меда и щепотку паприки.

Заливаем салат с креветками этим солнечным соусом. Украшаем дольками грейпфрута и кинзой. Подаем немедленно, не надо нервничать гостей!

