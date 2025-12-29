Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:00

Очень красивая новогодняя закуска. Крабовый салат в слоеных ракушках — нужны пачка теста, сыр и бокал игристого

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта закуска в виде изящных «ракушек» — идеальный пример того, как простая техника и доступные продукты создают настоящий праздничный фурор. Хрустящие корзинки из слоеного теста, наполненные нежным сливочным салатом, выглядят дорого и изысканно, даря ощущение легкости и волшебства. Они станут ярким акцентом на вашем столе и непременно исчезнут с тарелок первыми, оставив послевкусие праздника.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г крабовых палочек, 150 г плавленого сыра, 100 г твёрдого сыра, 3 яйца, 1-2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, зелень укропа, 1 яйцо для смазки.
Разморозьте тесто, раскатайте и нарежьте на квадраты. Сформируйте из каждого квадрата ракушку, надрезав тесто с одной стороны и защипнув посередине. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут до золотистого цвета. Полностью остудите. Для начинки мелко нарежьте крабовые палочки, натрите сыры, отварите и порубите яйца. Смешайте все ингредиенты с майонезом, пропущенным через пресс чесноком и рубленым укропом. Аккуратно надрежьте остывшие ракушки сбоку и наполните их начинкой с помощью чайной ложки. Украсьте зеленью и подавайте.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Нашла идеальный салат-кольцо для зимнего стола. «Снежная сказка» с крабовыми палочками: освежающе, нежно и готовится за 15 минут
Общество
Нашла идеальный салат-кольцо для зимнего стола. «Снежная сказка» с крабовыми палочками: освежающе, нежно и готовится за 15 минут
Праздничный вариант картошки со сливочной курицей: изящное горячее на Новый год
Общество
Праздничный вариант картошки со сливочной курицей: изящное горячее на Новый год
Лаваш на новогоднем столе решает: вот три моих рецепта хрустящих закусок, которые съедаются первыми
Общество
Лаваш на новогоднем столе решает: вот три моих рецепта хрустящих закусок, которые съедаются первыми
Салат с креветками и крабом: звезда праздника
Семья и жизнь
Салат с креветками и крабом: звезда праздника
Красная икра без обмана: как выбрать деликатес и проверить его дома
Общество
Красная икра без обмана: как выбрать деликатес и проверить его дома
рецепты
закуски
кулинария
Новый год
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру
Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути слова про «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Россиян попросили отказаться от новогодних фейерверков
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.