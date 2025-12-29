Очень красивая новогодняя закуска. Крабовый салат в слоеных ракушках — нужны пачка теста, сыр и бокал игристого

Эта закуска в виде изящных «ракушек» — идеальный пример того, как простая техника и доступные продукты создают настоящий праздничный фурор. Хрустящие корзинки из слоеного теста, наполненные нежным сливочным салатом, выглядят дорого и изысканно, даря ощущение легкости и волшебства. Они станут ярким акцентом на вашем столе и непременно исчезнут с тарелок первыми, оставив послевкусие праздника.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г крабовых палочек, 150 г плавленого сыра, 100 г твёрдого сыра, 3 яйца, 1-2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, зелень укропа, 1 яйцо для смазки.

Разморозьте тесто, раскатайте и нарежьте на квадраты. Сформируйте из каждого квадрата ракушку, надрезав тесто с одной стороны и защипнув посередине. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут до золотистого цвета. Полностью остудите. Для начинки мелко нарежьте крабовые палочки, натрите сыры, отварите и порубите яйца. Смешайте все ингредиенты с майонезом, пропущенным через пресс чесноком и рубленым укропом. Аккуратно надрежьте остывшие ракушки сбоку и наполните их начинкой с помощью чайной ложки. Украсьте зеленью и подавайте.

