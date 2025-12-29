Появились детали разговора Путина и Трампа Песков заявил, что Путин и Трамп не говорили о рождественском перемирии

Тема рождественского перемирия не затрагивалась во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Журналисты задали соответствующий вопрос представителю Кремля, передает РИА Новости. Лидерам двух стран удалось пообщаться 28 декабря до переговоров американского лидера с президентом Украины Владимира Зеленского в США.

Нет, — заявил Песков.

Ранее профайлер Денис Давыдов предположил, что Зеленского во время общения с американским коллегой указывает на серьезное нервное напряжение. Эксперт также указал на то, что украинский президент постоянно находится в затуманенном сознании. Особенно остро, по словам собеседника, он реагирует на слова о Путине.

До этого сообщалось, что Зеленский до сих пор не смог отойти от встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая состоялась в феврале 2025 года. Также известно, что перед визитом в Мар-а-Лаго украинский президент провел переговоры с лидерами стран ЕС и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.