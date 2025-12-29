Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе

Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания свободной экономической зоны (зоны свободной торговли, ЗСТ) на территории Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным ТАСС, также он отказался высказываться о совместном управлении Запорожской АЭС.

Сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков так ответил на вопрос журналистов о том, как в администрации президента относятся к идее создания свободной экономической зоны на территории Донбасса, которая контролируется украинскими силами, и к предложению совместного управления ЗАЭС, которое якобы фигурирует в мирном плане США.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев и Европа не смогли убедить американского президента Дональда Трампа принять 20 пунктов в качестве нового мирного плана. Отмечается, что глава США выступил за решение спорных вопросов, включая территориальный, не через референдум, а с помощью парламента.