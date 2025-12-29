Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо

Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо будет похоронена на территории своей виллы на юге Франции, сообщила в эфире радиостанции Franceinfo подруга артистки, журналистка Венди Бушар. По ее словам, церемония прощания пройдет без пышных мероприятий «скромно и просто».

Ее похоронят в саду около моря. Она так хотела, и ее воля будет соблюдена, — сказала Бушар.

Желание быть похороненной на территории виллы «Ла-Мадраг» в Сен-Тропе Брижит Бардо озвучивала еще в 2018 году в интервью газете Le Monde. Тогда актриса пояснила, что не хочет захоронения на местном кладбище, поскольку опасается, что поток поклонников может нарушить покой ее родственников, похороненных там же.

Брижит Бардо скончалась в воскресенье, 28 декабря, в возрасте 91 года в своем доме. За свою карьеру она снялась в 45 фильмах и записала более 70 песен, однако с 1973 года полностью прекратила актерскую деятельность. Последние годы жизни легенда французского кино провела в закрытом режиме, практически не выходя в свет.

Фонд Брижит Бардо опубликовал видеозаписи с участием актрисы, ставшие последними в ее жизни. Кадры были сняты в декабре в Сен-Тропе, за несколько дней до смерти кинозвезды.