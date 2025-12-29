Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 14:30

Степанов сменил Барщевского на посту полпреда кабмина в высших судах

Мишустин назначил Степанова врио полпреда правительства в высших судах

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полпреда кабмина в Конституционном и Верховном судах на Павла Степанова, сообщила пресс-служба кабинета министров. На этом посту он сменил Михаила Барщевского, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста — 27 декабря юристу исполнилось 70 лет.

Несмотря на новое назначение, Степанов сохранит за собой текущую должность директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.

Степанов является кандидатом юридических наук и выпускником МГУ. Его карьера включает работу на руководящих постах в Министерстве печати, Государственно-правовом управлении президента и РТРС. Также Степанов возглавлял кинокомпанию «Централ Партнершип» и занимал пост заместителя министра культуры РФ, после чего в 2020 году перешел на работу в аппарат правительства.

Комментируя свой уход из суда, Барщевский объяснил, что теперь хотел бы сосредоточиться на развитии собственного театрального проекта «Неформат». Несмотря на смену масштаба задач, он выразил уверенность в готовности к новому этапу карьеры.

