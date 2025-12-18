Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:22

«Наверное, хватит»: Барщевский объяснил свой уход из КС

Барщевский связал уход с поста представителя правительства в КС с возрастом

Михаил Барщевский
Полномочный представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский объяснил свой уход с должности достижением предельного возраста, сообщает РБК. В беседе с журналистам юрист пояснил, что 27 декабря ему исполняется 70 лет. Согласно закону о госслужбе это формальный рубеж для продолжения работы на данном посту.

Совмещать государственную должность с театральной довольно было трудно. И, честно говоря, соскучился по адвокатской деятельности. Я понимаю, что масштаб другой, но, наверное, хватит, — сказал Барщевский.

Помимо профессиональных планов в юриспруденции, Барщевский намерен сосредоточиться на развитии собственного театрального проекта «Неформат». Несмотря на смену масштаба задач, он выразил уверенность в готовности к новому этапу карьеры.

Ранее стало известно, что председатель Московского городского суда Михаил Птицын назначен новым главой Совета судей России. Его кандидатуру предложил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Решение приняли на пленарном заседании Совета в Москве после досрочного прекращения полномочий Виктора Момотова 14 ноября.

