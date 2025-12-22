КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов

Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иски к так называемым дропперам (лицам, которые за вознаграждение обналичивают украденные мошенниками деньги) по месту жительства, следует из постановления КС. Согласно решению суда, граждане могут подать заявление о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения, даже если ответчик проживает в другом регионе.

Гражданский процессуальный кодекс допускал такую возможность только для жителей удаленных местностей. КС признал, что ограничение прав других пострадавших граждан неоправданно и нарушает принцип доступности правосудия. Суд пришел к выводу, что их распространение на указанную категорию потерпевших обеспечило бы реализацию положений статьи 52 Конституции.

Поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба жительницы Ставропольского края Владлены Уваровой, у которой мошенники похитили 235 тыс. рублей. Все судебные инстанции отказали ей в рассмотрении иска по месту ее жительства, сославшись на общее правило подсудности. КС постановил, что оспариваемая норма не соответствует Конституции.

Ранее член профильной комиссии ОП Евгений Машаров заявил, что Общественная палата РФ займется разработкой дополнительных законодательных инициатив, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Это решение принято по итогам заявления президента Владимира Путина, который в ходе программы «Итоги года» отметил снижение ущерба от действий мошенников на 33%, но подчеркнул необходимость дальнейшей работы.