Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:41

КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов

КС разрешил жертвам мошенничества подавать иски к дропперам по месту жительства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иски к так называемым дропперам (лицам, которые за вознаграждение обналичивают украденные мошенниками деньги) по месту жительства, следует из постановления КС. Согласно решению суда, граждане могут подать заявление о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения, даже если ответчик проживает в другом регионе.

Гражданский процессуальный кодекс допускал такую возможность только для жителей удаленных местностей. КС признал, что ограничение прав других пострадавших граждан неоправданно и нарушает принцип доступности правосудия. Суд пришел к выводу, что их распространение на указанную категорию потерпевших обеспечило бы реализацию положений статьи 52 Конституции.

Поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба жительницы Ставропольского края Владлены Уваровой, у которой мошенники похитили 235 тыс. рублей. Все судебные инстанции отказали ей в рассмотрении иска по месту ее жительства, сославшись на общее правило подсудности. КС постановил, что оспариваемая норма не соответствует Конституции.

Ранее член профильной комиссии ОП Евгений Машаров заявил, что Общественная палата РФ займется разработкой дополнительных законодательных инициатив, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Это решение принято по итогам заявления президента Владимира Путина, который в ходе программы «Итоги года» отметил снижение ущерба от действий мошенников на 33%, но подчеркнул необходимость дальнейшей работы.

суды
Конституция РФ
Конституционный суд
мошенничество
мошенники
дропперы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.