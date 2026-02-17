В Киргизии не нашли оснований для досрочных выборов президента КС Киргизии исключил досрочные выборы президента в ближайшее время

Для досрочных выборов в Киргизии в настоящее время нет оснований, следует из решения Конституционного суда республики. Там отметили, что полномочия текущего президента Садыра Жапарова не были прекращены досрочно. В инстанции пояснили, что причинами для голосования могли быть отставка главы государства, а также невозможность осуществлять полномочия из-за болезни или смерти.

При отсутствии таких оснований сценарий досрочных выборов президента юридически исключается и подлежит применению режим очередного избирательного цикла, — говорится в сообщении.

Ранее Жапаров заявил, что в Киргизии отсутствуют предпосылки для государственного переворота. Глава государства подчеркнул, что лично контролирует работу органов власти. Президент добавил, что государственное управление должно основываться на знаниях и правовых нормах, а не на применении силы.

До этого стало известно, что спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек принял решение об отставке по собственному желанию. Он поблагодарил коллег, избравших его на должность, а также сотрудников аппарата.