Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:27

В Киргизии не нашли оснований для досрочных выборов президента

КС Киргизии исключил досрочные выборы президента в ближайшее время

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для досрочных выборов в Киргизии в настоящее время нет оснований, следует из решения Конституционного суда республики. Там отметили, что полномочия текущего президента Садыра Жапарова не были прекращены досрочно. В инстанции пояснили, что причинами для голосования могли быть отставка главы государства, а также невозможность осуществлять полномочия из-за болезни или смерти.

При отсутствии таких оснований сценарий досрочных выборов президента юридически исключается и подлежит применению режим очередного избирательного цикла, — говорится в сообщении.

Ранее Жапаров заявил, что в Киргизии отсутствуют предпосылки для государственного переворота. Глава государства подчеркнул, что лично контролирует работу органов власти. Президент добавил, что государственное управление должно основываться на знаниях и правовых нормах, а не на применении силы.

До этого стало известно, что спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек принял решение об отставке по собственному желанию. Он поблагодарил коллег, избравших его на должность, а также сотрудников аппарата.

Киргизия
выборы
Конституционный суд
Садыр Жапаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «9 роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Названы неожиданные последствия употребления энергетиков для психики
Автоюрист усомнился в пользе штрафов за слепящие фары
Инвестор объяснила, почему золото никогда не обесценится
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.