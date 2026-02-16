Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 10:25

«На работе 20 часов»: Жапаров о возможности госпереворота в Киргизии

Президент Киргизии заявил об отсутствии угрозы госпереворота в стране

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru/ Валерий Шарифулин/ ТАСС
В Киргизии отсутствуют предпосылки для государственного переворота, заявил в интервью госагентству Кабар президент страны Садыр Жапаров. Глава государства сообщил, что лично контролирует работу органов власти.

Когда я говорю, что нет ситуации для переворота: из 24 часов в сутки 20 часов я на работе. Все контролирую. Если происходят неправильные вещи, сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам исправить, — заявил Жапаров.

По словам президента, действующие законы исключают возможность государственного переворота. Он подчеркнул, что государственное управление должно основываться на знаниях и правовых нормах, а не на применении силы. Страной нужно управлять не силой, а головой, добавил Жапаров.

Ранее в аппарате парламента республики сообщили, что спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек принял решение об отставке по собственному желанию. Он проинформировал об уходе с поста на заседании. Тургунбек поблагодарил коллег, избравших его на должность, а также сотрудников аппарата.

