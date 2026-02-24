Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 14:21

Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров

Жапаров уволил министра здравоохранения и зампреда кабмина

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru/ Валерий Шарифулин/ ТАСС
Глава Киргизии Садыр Жапаров освободил от должностей министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова и заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева, соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента. Последний также возглавлял министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

16 февраля Жапаров отправил в отставку ряд других министров: главу Минтранса Абсаттара Сыргыбаева, министра природных ресурсов Медера Машиева и руководителя МЧС Бообека Ажикеева.

Кроме того, Жапаров отправил в отставку все руководство Госкомитета национальной безопасности. Своих постов лишились председатель Камчыбек Ташиев, занимавший эту должность более пяти лет, и трое его заместителей. Причиной кадровых чисток назвали борьбу с возможным расколом в обществе.

До этого Конституционный суд Киргизии исключил возможность проведения досрочных президентских выборов. В инстанции пояснили, что для этого нет законных оснований, так как полномочия действующего главы государства не были прекращены досрочно.

