10 февраля 2026 в 16:04

Президент Киргизии внезапно уволил всю верхушку спецслужб

Президент Киргизии разом уволил председателя ГКНБ и его четырех замов

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должностей председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и троих его заместителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики. Кадровые чистки затронули все руководство ключевого силового ведомства.

Одновременно с Ташиевым освобождены от должностей его заместители в ГКНБ Курбанбек Авазов, Даниэль Рысалиев и Элизар Сманов, — сообщил собеседник агентства.

Камчыбек Ташиев занимал посты зампреда кабмина и главы ГКНБ более пяти лет, считаясь одной из самых влиятельных фигур в государстве. Причиной радикального решения, по версии источника, стала борьба с возможным «расколом в обществе». Информации о новых назначениях на вакантные посты в руководстве спецслужбы на данный момент нет.

Ранее Жапаров подписал указ о лишении бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Решение основывается на приговоре Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года. Атамбаев лишается высшей степени отличия «Герой Кыргызстана», орденов «Манас» II степени и «Данакер», а также медали «Данк».

Киргизия
президенты
спецслужбы
отставки
