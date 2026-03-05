Зимняя Олимпиада — 2026
Путин встретится с президентом ЦАР в Москве

Путин проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Туадерой

Фостен-Арканж Туадера Фостен-Арканж Туадера Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин встретится с лидером ЦАР Фостен-Арканж Туадерой в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры пройдут в четверг, 5 марта.

Диалог затронет ключевые направления партнерства РФ и Центральноафриканской Республики. Ожидается, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным мировым проблемам.

Ранее Путин принял в Кремле министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Отмечается, что глава МИД находился в Москве с визитом.

До этого президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина заявил о готовности развивать отношения с Россией во всех направлениях. На встрече с главой РФ в Москве он напомнил, что сотрудничество стран длится 55 лет.

Кроме того, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что африканским партнерам следует открыть для российского бизнеса свои добывающие сектора в обмен на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. Аналитик подчеркнул, что Москва отказывается от безвозмездных поставок вооружений и нацелена на прагматичные экономические отношения.

