18 февраля 2026 в 10:36

Названо условие для усиления оружейного сотрудничества между РФ и Африкой

Военэксперт Коротченко: Африка должна делиться ресурсами с Россией ради оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Партнеры из африканских стран должны предоставить российскому бизнесу доступ к своим добывающим отраслям для дальнейшего наращивания военно-технического сотрудничества, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, Москва более не намерена поставлять вооружение на безвозмездной основе и рассчитывает на прагматичный подход к экономическим отношениям.

Для сотрудничества между африканскими странами и РФ должна быть экономическая выгода для нас. Это в первую очередь допуск российских компаний к сегментам экономики, которые могут генерировать валютную выручку. Наши оружейные и продовольственные поставки должны базироваться на экономической рентабельности. Никакой халявы быть не должно. Больше никаких списаний кредитов, максимум пролонгация. Бесплатное предоставление помощи — это контрпродуктивно. Наша внешняя и оборонная политики должны быть конкретно прагматичны, в том числе и в отношениях с африканскими лидерами. Нужны конкретные действия: допуск компаний из РФ в золотодобычу, алмазодобычу, нефтедобычу, во все сегменты экономики, где может быть сгенерирована прибыль, — пояснил Коротченко.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что главными союзниками России сегодня остаются ее национальные интересы и здравый смысл. При этом, по его словам, РФ активно развивает отношения с зарубежными странами — «глобальным большинством». К ним он, в частности, отнес государства из Латинской Америки и Африки.

Африка
Россия
Игорь Коротченко
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
