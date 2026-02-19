Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией Президент Мадагаскара заявил о готовности развивать отношения с Россией

Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина заявил о готовности развивать отношения с Россией во всех направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. На встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Москве он напомнил, что сотрудничество стран длится 55 лет.

Мы готовы развивать отношения с РФ во всех сферах. В социальной сфере, в здравоохранении и образовании, а также в вопросах энергетики, углеводородов, развития инфраструктуры, в военной сфере, — подчеркнул Рандрианирина.

Мадагаскарский лидер также назвал Россию великой страной. Он подчеркнул, что рассчитывает на помощь Москвы в сложный для островного государства период, связанный с разрушительными циклонами.

Путин в свою очередь назвал Мадагаскар одним из ключевых партнеров России на Африканском континенте. Он отметил, что отношения между странами, дипломатические связи которых насчитывают более полувека, всегда оставались ровными и сейчас вышли на новый уровень.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что африканским партнерам следует открыть для российского бизнеса свои добывающие сектора в обмен на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. Аналитик подчеркнул, что Москва отказывается от безвозмездных поставок вооружений и нацелена на прагматичные экономические отношения.