23 февраля 2026 в 15:40

Жители Мадагаскара получили 60 тонн продуктов от России

МЧС России доставило 60 тонн гуманитарной помощи на Мадагаскар

Фото: МЧС России
Два самолета Ил-76 доставили гуманитарную помощь жителям Мадагаскара, который пострадал от разрушительного циклона «Гезани», сообщили в МЧС России. В пресс-службе добавили, что воздушным суднам пришлось получать согласие на пролет, поэтому привезти груз удалось только 23 февраля.

По указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова продовольствие доставлено в пострадавший от тропического циклона «Гезани» регион. В связи с трудностями в получении согласия на пролет российской авиации это удалось сделать только сегодня. Два ведомственных самолета Ил-76 привезли в город Антананариву 60 тонн продуктов питания, — сообщили в МЧС.

Ранее на восточное побережье Мадагаскара обрушился тропический циклон «Гезани». Основной удар пришелся на крупный порт Туамасина. В городе стихия разрушила несколько кварталов, сорвала крыши с домов и вырвала деревья с корнем. Жители не могли найти безопасное укрытие, поскольку временные центры размещения тоже пострадали.

