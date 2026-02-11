Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 10:54

Мощный шторм обрушился на Мадагаскар

Тропический циклон «Гезани» обрушился на восточное побережье Мадагаскара

Фото: Sitraka Rajaonarison/Global Look Press
Тропический циклон «Гезани» обрушился на восточное побережье Мадагаскара, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Национального бюро управления рисками катастроф страны. Под удар, прежде всего, попал крупный порт Туамасина.

Отмечается, что в городе разрушены несколько кварталов. У многих зданий сорваны крыши, также вырваны деревья с корнем. Люди не могут найти место, чтобы укрыться, так как временные центры размещения тоже получили повреждения из-за стихии. В настоящее время циклон перемещается в центральные регионы острова.

Ранее сообщалось, что тропический шторм «Басьянг» на Филиппинах унес жизни пяти человек, включая детей, и вынудил тысячи жителей покинуть свои дома. Особенно пострадал регион Северный Минданао, где власти заранее рекомендовали эвакуацию, но некоторые граждане отказались ее выполнять.

До этого стало известно, что число погибших в результате мощных снегопадов в Японии достигло 38 человек. Большинство жертв связаны с работами по уборке снега. Стихия обрушилась на северные регионы Японии и побережье Японского моря 20 января.

Мадагаскар
циклоны
штормы
разрушения
