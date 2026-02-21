Снежный шторм накрыл Урал Снежный шторм на Урале стал причиной пробок и ДТП на федеральных трассах

Сильнейший снежный шторм парализовал Урал, вызвав транспортный коллапс как в населенных пунктах, так и на федеральных трассах, сообщил Telegram-канал Baza. В Екатеринбурге коммунальные службы не справляются с очисткой дорог, из-за чего на улицах образуются гигантские сугробы, а на одной из линий трамвай сошел с рельсов из-за забитой снегом колеи.

Дополнительной проблемой стала блокировка подъездов к мусорным бакам во дворах, что сделало невозможным вывоз отходов спецтехникой, сообщает канал. Критическая ситуация сложилась на загородных магистралях, где из-за массовых аварий движение практически остановлено.

По информации источника, на Пермском тракте в районе Бисерти столкновение нескольких грузовиков полностью перекрыло проезд, в результате чего автомобилисты оказались заперты в многокилометровой пробке с заканчивающимся топливом. Московский и Тюменский тракты также парализованы, а попытки объезда через соседние населенные пункты лишь усугубляют заторы.

Погодные условия продолжают ухудшаться на дорогах в сторону Челябинска, Оренбурга и Орска, где фиксируются сильнейший ветер и практически нулевая видимость. ГИБДД призывает водителей отказаться от дальних поездок, так как на трассе М-5 и других ключевых направлениях сохраняется высокая опасность новых ДТП.

Ранее организаторы марафона «Ледовый шторм» впервые за 13 лет с начала его проведения были вынуждены отменить старт из-за погоды. Гонку остановили непосредственно в момент старта в поселке Сахюрта. Из-за ураганного ветра спортсменов буквально сбивало с ног, а ветром сдувало часть оборудования.