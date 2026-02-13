Сдувающая людей метель на Байкале попала на видео Старт гонки «Ледовой шторм» на Байкале отменили из-за сильнейшего ветра

Организаторы марафона «Ледовый шторм» впервые за 13 лет проведения были вынуждены отменить старт экстремальной гонки из-за сильнейшего ветра, передает «ИрСити». Мероприятие традиционно проходит на льду озера Байкал. Порывы ветра в районе проведения достигали 35 метров в секунду.

Как рассказала представитель оргкомитета Юлия Фадеева, гонку остановили непосредственно в момент старта в поселке Сахюрта. Из-за ураганного ветра спортсменов буквально сбивало с ног, а ветром сдувало часть оборудования. Сопровождающий транспорт не смог подъехать к месту старта по льду. В сложившейся ситуации всех участников эвакуировали и перевезли в поселок Бугульдейка.

