13 февраля 2026 в 16:10

Сдувающая людей метель на Байкале попала на видео

Старт гонки «Ледовой шторм» на Байкале отменили из-за сильнейшего ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Организаторы марафона «Ледовый шторм» впервые за 13 лет проведения были вынуждены отменить старт экстремальной гонки из-за сильнейшего ветра, передает «ИрСити». Мероприятие традиционно проходит на льду озера Байкал. Порывы ветра в районе проведения достигали 35 метров в секунду.

Как рассказала представитель оргкомитета Юлия Фадеева, гонку остановили непосредственно в момент старта в поселке Сахюрта. Из-за ураганного ветра спортсменов буквально сбивало с ног, а ветром сдувало часть оборудования. Сопровождающий транспорт не смог подъехать к месту старта по льду. В сложившейся ситуации всех участников эвакуировали и перевезли в поселок Бугульдейка.

Ранее в Кабардино-Балкарии на курорте «Эльбрус» приостановили эксплуатацию канатно-кресельной дороги. Администрация курорта также проинформировала о временном закрытии всех проложенных горнолыжных трасс. Данные меры были предприняты в связи с резким ухудшением погодных условий.

До этого в Эстонии из-за шквалистого ветра произошло опрокидывание пассажирского автобуса. Транспортное средство следовало по маршруту из столицы страны Таллина в город Нарву. В салоне находились граждане Российской Федерации. В автобусе ехали 11 пассажиров. В результате инцидента людям приходится самостоятельно добираться до места назначения.

