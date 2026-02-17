Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку

Триумфальная победа команды 23XI Racing на престижной гонке Daytona 500 оказалась омрачена скандалом, который разгорелся в соцсети X из-за баскетболиста Майкла Джордана. Поводом для дискуссии стали действия спортсмена на «Аллее Победы», где он во время ликования потянулся к ребенку, дернул его за футболку и коснулся ног.

Критики в соцсети X поспешили обвинить легенду баскетбола в «неподобающем поведении» в адрес сына автогонщика Тайлера Реддика, сопровождая пост едкими комментариями и даже сравнениями легендарного баскетболиста с фигурантами скандального дела финансиста Джеффри Эпштейна. Сторонники радикальных мер призывали к немедленному расследованию инцидента.

В то же время многие защитники Джордана сочли момент безобидным и вырванным из контекста. По их мнению, в условиях бурного празднования первой исторической победы Реддика, жест был лишь проявлением эмоций, а не злым умыслом. Сам Джордан и представители его команды пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

