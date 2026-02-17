Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 17:14

Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку

Поведение Майкла Джордана на Daytona 500 вызвало скандал в соцсетях

Майкл Джордан Майкл Джордан Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Триумфальная победа команды 23XI Racing на престижной гонке Daytona 500 оказалась омрачена скандалом, который разгорелся в соцсети X из-за баскетболиста Майкла Джордана. Поводом для дискуссии стали действия спортсмена на «Аллее Победы», где он во время ликования потянулся к ребенку, дернул его за футболку и коснулся ног.

Критики в соцсети X поспешили обвинить легенду баскетбола в «неподобающем поведении» в адрес сына автогонщика Тайлера Реддика, сопровождая пост едкими комментариями и даже сравнениями легендарного баскетболиста с фигурантами скандального дела финансиста Джеффри Эпштейна. Сторонники радикальных мер призывали к немедленному расследованию инцидента.

В то же время многие защитники Джордана сочли момент безобидным и вырванным из контекста. По их мнению, в условиях бурного празднования первой исторической победы Реддика, жест был лишь проявлением эмоций, а не злым умыслом. Сам Джордан и представители его команды пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

Ранее баскетбольный матч НБА в Лондоне не прошел без инцидентов: во время исполнения гимна США один из фанатов прервал его выкриком с призывом оставить Гренландию в покое в адрес американской команды. В ответ на это послышались аплодисменты, свист и одобрительные возгласы.

