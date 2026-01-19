Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое!»

Во время баскетбольного матча НБА в Лондоне болельщик прервал исполнение гимна США выкриком с призывом оставить Гренландию в покое, передает Guardian. Это нашло поддержку среди других зрителей. С трибун в ответ послышались аплодисменты, свист и одобрительные возгласы.

Оставьте Гренландию в покое! — выкрикнул мужчина.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации. Он разъяснил позицию правительства по вопросу Гренландии, подчеркнув, что судьбу острова должны решать исключительно его жители и Королевство Дания. Стармер назвал правильным подходом спокойное обсуждение этого вопроса между союзниками. Он отметил, что развитие Крайнего Севера потребует серьезных инвестиций и коллективной обороны. В этом процессе, по его словам, центральную роль будут играть США, но Великобритания также готова внести свой вклад.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, все же заберет Гренландию, несмотря на протесты Европы. По его словам, Евросоюз может разрешить американскому лидеру совершать любые действия с островом, кроме фактического владения им, однако это вряд ли устроит республиканца.