Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:48

Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое!»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во время баскетбольного матча НБА в Лондоне болельщик прервал исполнение гимна США выкриком с призывом оставить Гренландию в покое, передает Guardian. Это нашло поддержку среди других зрителей. С трибун в ответ послышались аплодисменты, свист и одобрительные возгласы.

Оставьте Гренландию в покое!выкрикнул мужчина.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации. Он разъяснил позицию правительства по вопросу Гренландии, подчеркнув, что судьбу острова должны решать исключительно его жители и Королевство Дания. Стармер назвал правильным подходом спокойное обсуждение этого вопроса между союзниками. Он отметил, что развитие Крайнего Севера потребует серьезных инвестиций и коллективной обороны. В этом процессе, по его словам, центральную роль будут играть США, но Великобритания также готова внести свой вклад.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, все же заберет Гренландию, несмотря на протесты Европы. По его словам, Евросоюз может разрешить американскому лидеру совершать любые действия с островом, кроме фактического владения им, однако это вряд ли устроит республиканца.

США
гимны
Гренландия
баскетбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва закрывающем грудь бикини в Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Бастрыкин лично вручил Симоньян памятную медаль
Сокращения Маска создали серьезные проблемы для Пентагона
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.