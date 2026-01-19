Стармер экстренно обратился к нации по вопросу Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства по вопросу Гренландии, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что судьбу острова должны определять только его жители и Королевство Дания.

Он назвал правильным подходом спокойное обсуждение вопроса между союзниками. Крайний Север потребует значительных инвестиций и коллективной обороны. В этом центральную роль будут играть США, но свой вклад готова внести и Великобритания, подчеркнул Стармер.

Но здесь есть принцип, который нельзя игнорировать. Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народам Гренландии и Королевства Дания, — сказал Стармер.

Премьер-министр также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признавать претензии Вашингтона на Гренландию. По словам Стармера, «торговая война не отвечает чьим-либо интересам» и Лондон рассчитывает на дипломатическое урегулирование разногласий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы исходящую от России «угрозу» для Гренландии, о которой предупреждали в НАТО. По мнению президента США, теперь настало время «устранить эту проблему».