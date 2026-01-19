Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 14:16

Стармер экстренно обратился к нации по вопросу Гренландии

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства по вопросу Гренландии, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что судьбу острова должны определять только его жители и Королевство Дания.

Он назвал правильным подходом спокойное обсуждение вопроса между союзниками. Крайний Север потребует значительных инвестиций и коллективной обороны. В этом центральную роль будут играть США, но свой вклад готова внести и Великобритания, подчеркнул Стармер.

Но здесь есть принцип, который нельзя игнорировать. Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народам Гренландии и Королевства Дания, — сказал Стармер.

Премьер-министр также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признавать претензии Вашингтона на Гренландию. По словам Стармера, «торговая война не отвечает чьим-либо интересам» и Лондон рассчитывает на дипломатическое урегулирование разногласий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы исходящую от России «угрозу» для Гренландии, о которой предупреждали в НАТО. По мнению президента США, теперь настало время «устранить эту проблему».

Гренландия
Великобритания
Кир Стармер
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова получал доступ к Госуслугам с помощью купленных сим-карт
России пришлось менять сельхозпланы после «гречневого перегрева»
Особняк одного нефтяного магната в Барвихе хотят снести
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.