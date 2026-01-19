Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:55

Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии

Трамп: Дания не справилась с задачей по защите Гренландии от России

Гренландия Гренландия Фото: Stefan Huwiler/Global Look Press
Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы исходящую от России «угрозу» для Гренландии, о которой предупреждали в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social. Он утверждает, что теперь настало время устранить эту проблему, ввиду чего она будет решена.

На протяжении 20 лет НАТО говорила Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь же время пришло, и это будет сделано, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздерживается от комментариев относительно заявлений о возможных «интересах» России в Гренландии. По его словам, российские власти наблюдают за развитием ситуации и проводят ее анализ.

Кроме того, председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Европа не решится на полноценную торговую войну с США из-за Гренландии. По его мнению, лидеры ЕС ограничатся кратковременным шумом, после чего подчинятся всем требованиям Вашингтона, фактически «поджав хвосты».

Дональд Трамп
США
Дания
Гренландия
Россия
НАТО
