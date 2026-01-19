Атака США на Венесуэлу
Сенатор раскрыл, развяжет ли Европа «войну» с США из-за Гренландии

Клишас: Европа не решится на торговую войну с США из-за Гренландии

Фото: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Европа не решится на полноценную торговую войну с США из-за Гренландии, ограничившись лишь временным шумом, после чего подчинится всем требованиям Вашингтона, заявил председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале. По его мнению, лидеры ЕС, рассматривающие ответные меры, в итоге «подожмут хвосты».

Конечно же, Европа не решится на полноценную торговую войну с США, пошумят немного все эти Мерцы с Макронами, потом подожмут хвосты, как немецкие солдаты в Гренландии, и выполнят все требования американского хозяина, — отметил сенатор.

Ранее подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что у Гренландии осталось немного вариантов для определения своей судьбы. По его словам, существует высокая вероятность того, что остров в ближайшем будущем войдет в состав Соединенных Штатов.

Кроме того, глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕК выступает за территориальную целостность Дании и Гренландии, отвергая любые параллели с ситуацией в Венесуэле. Она также отметила, что Гренландия является союзником Вашингтона.

