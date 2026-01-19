«У Гренландии небольшой выбор»: в США порассуждали о будущем острова Экс-подполковник ВС США Расмуссен: Гренландия может скоро стать частью США

У Гренландии остался небольшой выбор для формирования собственного будущего, заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен. По его словам, велик шанс, что остров в скором времени станет частью США.

Похоже, президент США Дональд Трамп настроен весьма решительно, и к сожалению для Гренландии у нее небольшой выбор. Выглядит так, что в обозримом будущем она станет частью США, — сказал Расмуссен.

Аналитик добавил, что Трамп хочет обеспечить более надежное присутствие в Арктике, а также получить доступ к ресурсам Гренландии. Кроме того, политик считает необходимым установить контроль над торговыми маршрутами в регионе.

Ранее в Белом доме заявили, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Вашингтон призвал в отношениях с островом к «гостеприимству, а не враждебности».

Следом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп выдвигает абсурдные тезисы по вопросу Гренландии. По его словам, утверждения американского лидера находятся «за пределами реального».