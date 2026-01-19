Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 01:25

«У Гренландии небольшой выбор»: в США порассуждали о будущем острова

Экс-подполковник ВС США Расмуссен: Гренландия может скоро стать частью США

Фото: Julia Wäschenbach/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У Гренландии остался небольшой выбор для формирования собственного будущего, заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен. По его словам, велик шанс, что остров в скором времени станет частью США.

Похоже, президент США Дональд Трамп настроен весьма решительно, и к сожалению для Гренландии у нее небольшой выбор. Выглядит так, что в обозримом будущем она станет частью США, — сказал Расмуссен.

Аналитик добавил, что Трамп хочет обеспечить более надежное присутствие в Арктике, а также получить доступ к ресурсам Гренландии. Кроме того, политик считает необходимым установить контроль над торговыми маршрутами в регионе.

Ранее в Белом доме заявили, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Вашингтон призвал в отношениях с островом к «гостеприимству, а не враждебности».

Следом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп выдвигает абсурдные тезисы по вопросу Гренландии. По его словам, утверждения американского лидера находятся «за пределами реального».

Гренландия
США
острова
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР
Выборы президента Португалии впервые с 1986 года перейдут во второй тур
«У Гренландии небольшой выбор»: в США порассуждали о будущем острова
Саратовский и пензенский аэропорты временно закрыты
Назван регион России с самым низким уровнем преступности
Главная ОПГ Европы: как уголовники захватили власть на Украине
Беременные россиянки смогут бесплатно проходить генетический скрининг
Сход двух поездов с рельсов привел к многочисленным жертвам
В Чувашии загорелось более двух тысяч «квадратов» птицефабрики
Стало известно о рекордном росте золотого запаса России
Власти США могут отправить в Миннесоту 1,5 тыс. особо подготовленных бойцов
«С фокусом»: Умеров рассказал о переговорах в США
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 января 2026 года
Приметы 19 января — Крещение Господне: морозы, купание в проруби и свадьбы
«Имеет право»: Фетисов прокомментировал отказ Овечкина поддерживать ЛГБТ
Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в минус 15 градусов мороза
Президент Ирана рассказал США, чем грозит атака на верховного лидера
Немецкие военные завершили свою миссию в Гренландии
За праздники москвичи забрали из приютов более сотни животных
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.