«У Гренландии небольшой выбор»: в США порассуждали о будущем острова

У Гренландии остался небольшой выбор для формирования собственного будущего, заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен. По его словам, велик шанс, что остров в скором времени станет частью США.
Похоже, президент США Дональд Трамп настроен весьма решительно, и к сожалению для Гренландии у нее небольшой выбор. Выглядит так, что в обозримом будущем она станет частью США, — сказал Расмуссен.
Аналитик добавил, что Трамп хочет обеспечить более надежное присутствие в Арктике, а также получить доступ к ресурсам Гренландии. Кроме того, политик считает необходимым установить контроль над торговыми маршрутами в регионе.
Ранее в Белом доме заявили, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Вашингтон призвал в отношениях с островом к «гостеприимству, а не враждебности».
Следом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп выдвигает абсурдные тезисы по вопросу Гренландии. По его словам, утверждения американского лидера находятся «за пределами реального».