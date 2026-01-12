Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:55

Пушков назвал абсурдными тезисы Трампа о Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп выдвигает абсурдные тезисы по вопросу Гренландии, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, ни Россия, ни Китай никогда не претендовали на остров, а утверждения американского лидера находятся за пределами реального.

Дональд Трамп творит собственную мифологию. Связи с реальным положением дел — никакой, но он звучит так, словно формулирует очевидную вещь. Только послушайте: «Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Но я не позволю этому произойти». Механика такова: сначала выдвигается не просто ложный, а абсурдный тезис, а затем заявляется решимость «этого не допустить», — написал Пушков.

Ранее в Белом доме заявили, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Вашингтон призвал в отношениях с островом к «гостеприимству, а не враждебности».

Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек и старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Распотник ранее допустили, что Гренландия могла бы стать частью Евросоюза в 2026 или 2027 году. По их мнению, так ЕС смог бы защитить датскую автономию от Трампа.

