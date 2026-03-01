Зимняя Олимпиада — 2026
Иранский беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая

Аэропорт Дубая подвергся атаке беспилотника, пишут ближневосточные СМИ. По предварительным данным, запущенные с иранской территории дроны нанесли удар по территории воздушной гавани, что привело к временной остановке полетов. Официальные лица пока не комментируют масштаб разрушений и наличие пострадавших.

Очевидцы утверждают, что в аэропорту есть повреждения. Помимо этого, в авиаузле объявлена срочная эвакуация, на фоне чрезвычайной ситуации.

Ранее российская путешественница Екатерина, находящаяся в Дубае, поделилась наблюдениями о резкой смене обстановки в деловой части города. По ее словам, еще днем мегаполис жил привычной жизнью, но к вечеру туристическое сердце города погрузилось в тишину. Улицы, обычно заполненные толпами гуляющих и туристов, оказались практически пустынными, а большинство ресторанов и магазинов прекратили работу.

До этого сообщалось, что не менее 200 американских военных погибли и были ранены в результате ракетных атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал 14 баз. Иран заявляет, что большинство ракет США и Израиля не достигли целей, упав в Ираке и странах Персидского залива.

