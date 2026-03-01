Трамп официально объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в соцсетях объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Руководитель республики не смог избежать внимания разведки и высокотехнологичных систем слежения США, что привело к его ликвидации, отметил глава Белого дома.

Он и другие лидеры, убитые вместе с ним, ничего не могли сделать. Это величайший шанс для иранского народа вернуть себе свою страну, — указал Трамп.

По его словам, многие военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также сотрудники сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут иммунитет. Американский лидер призвал их сдаться сейчас, предупредив, что позже «им останется только смерть».

Президент США дал понять, что бомбардировки будут продолжаться без перерыва до тех пор, пока это необходимо. В своем заявлении Трамп отметил, что Вашингтон рассчитывает на коллапс режима и переход власти к новым силам, лояльным Западу.

Обращение американского политика прозвучало на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, начатой 28 февраля. Удары наносятся по ключевым объектам инфраструктуры, военным базам и ядерным центрам.