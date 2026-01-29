В Британии рассказали, кто проиграет в торговой войне между Европой и США

В Британии рассказали, кто проиграет в торговой войне между Европой и США FT: возможная торговая война больше навредит Великобритании и ЕС, чем США

Возможная торговая война между США и Европой больше навредит последней, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на исследование. Там отметили, что из-за ответных пошлин против Вашингтона ЕС и Великобритания понесут большие издержки.

Согласно результатам исследования, наименьшие убытки европейским странам грозят в случае, если они не примут меры против возможных пошлин США. В частности, там посчитали, что в случае введения 25%-х тарифов против Штатов ущерб для британской экономики будет в два раза больше, чем при отказе от такого решения.

Ранее Индия и ЕС выступили с заявлением о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле. Документ подписали в присутствии премьера Нарендры Моди, главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты. Обсуждение этой сделки велось с 2007 года.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон немедленно введет таможенные пошлины в размере 100% на все канадские товары в том случае, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем. Глава Белого дома обвинил канадского премьер-министра Марка Карни в намерении превратить страну в «порт выгрузки» для КНР.