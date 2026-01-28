Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 05:46

Юрист озвучил, за что Лурье может взыскать деньги с Долиной

Юрист Хаминский: Лурье может взыскать с Долиной деньги на судебные расходы

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новая владелица квартиры в Хамовниках Полина Лурье может предъявить финансовые претензии к своей предшественнице Ларисе Долиной, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, женщина готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов, понесенных в ходе длительных разбирательств о праве собственности на жилье.

Сумма таких расходов обычно складывается из государственной пошлины, затрат на юристов, а в данном случае еще и затрат, понесенных Лурье на отчет об оценке цены квартиры, — рассказал Хаминский.

Расчет по госпошлинам и оценке является наиболее простым: известно, что только на пошлины, размер которых был увеличен в августе 2024 года, сторона Лурье потратила около 70 тыс. рублей. Однако расходы на юридическое сопровождение, учитывая прохождение дела через множество судебных инстанций, могут составить значительную сумму и потребуют отдельного подтверждения договорами и платежными документами.

Хаминский обратил внимание на то, что взыскание расходов на адвокатов не происходит автоматически в заявленном объеме. Суд будет индивидуально оценивать сложность дела, объем оказанной помощи и рыночную стоимость аналогичных услуг, исходя из принципов разумности и достаточности. Таким образом, произвольно назначить любую сумму не получится.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Ларису Долину и снять с регистрации ее дочь и внучку из спорной квартиры, которую Полина Лурье купила за 112 млн рублей. Это решение, как и более раннее определение Верховного суда о признании Лурье собственницей, уже вступило в законную силу.

Ранее Долина на первом после истории с продажей квартиры концерте выразила надежду на то, что в предстоящем году все изменится к лучшему. Посвежевшая после праздников исполнительница подчеркнула, что все испытания людям дает Бог, чтобы еще раз проверить себя.

Лариса Долина
квартиры
расходы
издержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ВСУ дал странный совет солдату на грани нервного срыва
Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России
Лучший пирог с мясом: готовим сербский бурек — сочное мясо и тонкое тесто
Небольшой вертолет разбился на юго-западе Новой Зеландии
«Нельзя даже смотреть»: стало известно о запрете для украинских спортсменов
Губернатор рассказал об атаке ВСУ на два района Ростовской области
Назван способ защитить умный дом от блокировок
Фаза Луны сегодня, 28 января 2026 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой
Очуметь: самая хрустящая квашеная капуста в банке — нужны яблоки и мед
Слухи о разводе с Алферовой, поддержка Путина и СВО: где сейчас Егор Бероев
Осужденный за аферу экс главный нарколог России вышел на свободу
Иностранные наемники ВСУ оказались сконцентрированы в одной точке
Нутрициолог рассказала, как прийти в форму после длительных праздников
В ОП вынесли необычное предложение по совместному декрету
«Губернатору»: курский экс-замглавы рассказал, кому отдавал «откаты»
В России поиск запретного контента доверят «роботу»
Названа причина отказаться от попкорна при походе в кинотеатр
Украинские силы могли обстреливать собственную территорию
Вкусный и полезный завтрак на каждый день: готовим быстрее кофе
Штраф Гудкову за пародию на песню SHAMAN обжалуют в суде
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.