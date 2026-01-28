Юрист озвучил, за что Лурье может взыскать деньги с Долиной Юрист Хаминский: Лурье может взыскать с Долиной деньги на судебные расходы

Новая владелица квартиры в Хамовниках Полина Лурье может предъявить финансовые претензии к своей предшественнице Ларисе Долиной, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, женщина готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов, понесенных в ходе длительных разбирательств о праве собственности на жилье.

Сумма таких расходов обычно складывается из государственной пошлины, затрат на юристов, а в данном случае еще и затрат, понесенных Лурье на отчет об оценке цены квартиры, — рассказал Хаминский.

Расчет по госпошлинам и оценке является наиболее простым: известно, что только на пошлины, размер которых был увеличен в августе 2024 года, сторона Лурье потратила около 70 тыс. рублей. Однако расходы на юридическое сопровождение, учитывая прохождение дела через множество судебных инстанций, могут составить значительную сумму и потребуют отдельного подтверждения договорами и платежными документами.

Хаминский обратил внимание на то, что взыскание расходов на адвокатов не происходит автоматически в заявленном объеме. Суд будет индивидуально оценивать сложность дела, объем оказанной помощи и рыночную стоимость аналогичных услуг, исходя из принципов разумности и достаточности. Таким образом, произвольно назначить любую сумму не получится.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Ларису Долину и снять с регистрации ее дочь и внучку из спорной квартиры, которую Полина Лурье купила за 112 млн рублей. Это решение, как и более раннее определение Верховного суда о признании Лурье собственницей, уже вступило в законную силу.

Ранее Долина на первом после истории с продажей квартиры концерте выразила надежду на то, что в предстоящем году все изменится к лучшему. Посвежевшая после праздников исполнительница подчеркнула, что все испытания людям дает Бог, чтобы еще раз проверить себя.